 
مباشر

موسكو تحذر باريس من المساس بالدبلوماسيين الروس

أخبار العالم

موسكو تحذر باريس من المساس بالدبلوماسيين الروس
Globallookpress Belkin Aleksey
وزارة الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xoob

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تهديدات الخارجية الفرنسية بفرض "عقوبات" على الدبلوماسيين الروس في باريس، من إجراءات جوابية.

وقال زاخاروفا على تطبيق "تلغرام" إن الغرب لا يحمي حرية التعبير إلا عندما يكون من الضروري انتقاد "أنظمة غير مرغوب فيها"، وعلى الرغم من الحقائق، فإن باريس ترفض الاعتراف بخسائرها في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
"واشنطن بوست" تتحدث عن "فرصة من ذهب" قد يستغلها بوتين لتفجير غضب الفرنسيين ضد ماكرون

وأضافت: "إذا لمستم دبلوماسيينا، فستتلقون إجراءات جوابية".

وأشارت إلى أن هذه التهديدات جاءت بعد أن علق المتحدث باسم السفارة في فرنسا على كلام سيرغي لافروف بأن المدربين الفرنسيين، إذا تم إرسالهم إلى أوكرانيا، سيصبحون هدفا مشروعا للقوات الروسية. حيث قال من ضمن تصريحات أخرى إن المدربين الذين يعلمون المسلحين الأوكرانيين كيفية التصويب بشكل أفضل على الروس من الطبيعي أن يصبحوا أهدافا مشروعة.

وأعلنت الخارجية الفرنسية وقت سابق أن تصريحات السفارة الروسية في باريس حول العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا "لن تبقى بدون عواقب".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يمنح ممثلي وكالات الأنباء الدولية فرصة فريدة ويجيب على أسئلة عن قضايا العالم الساخنة (فيديو)