موسكو تحذر باريس من المساس بالدبلوماسيين الروس

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تهديدات الخارجية الفرنسية بفرض "عقوبات" على الدبلوماسيين الروس في باريس، من إجراءات جوابية.

وقال زاخاروفا على تطبيق "تلغرام" إن الغرب لا يحمي حرية التعبير إلا عندما يكون من الضروري انتقاد "أنظمة غير مرغوب فيها"، وعلى الرغم من الحقائق، فإن باريس ترفض الاعتراف بخسائرها في أوكرانيا.

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وأضافت: "إذا لمستم دبلوماسيينا، فستتلقون إجراءات جوابية".

وأشارت إلى أن هذه التهديدات جاءت بعد أن علق المتحدث باسم السفارة في فرنسا على كلام سيرغي لافروف بأن المدربين الفرنسيين، إذا تم إرسالهم إلى أوكرانيا، سيصبحون هدفا مشروعا للقوات الروسية. حيث قال من ضمن تصريحات أخرى إن المدربين الذين يعلمون المسلحين الأوكرانيين كيفية التصويب بشكل أفضل على الروس من الطبيعي أن يصبحوا أهدافا مشروعة.

وأعلنت الخارجية الفرنسية وقت سابق أن تصريحات السفارة الروسية في باريس حول العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا "لن تبقى بدون عواقب".

المصدر: "نوفوستي"