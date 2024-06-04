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"واشنطن بوست" تتحدث عن "فرصة من ذهب" قد يستغلها بوتين لتفجير غضب الفرنسيين ضد ماكرون

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Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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يعتقد الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" لي هوكستادر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يرد على قرار رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا بتوجيه ضربة عسكرية لهم

وقال الصحفي: "قد يرى بوتين في توجيه ضربة للعسكريين الفرنسيين (في أوكرانيا) فرصة لإهانة ماكرون، الذي أصبح أحد أكثر معارضي روسيا عدوانية بين الزعماء الغربيين".

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وأكد أن قرار الرئيس الفرنسي يحمل الكثير من المخاطر سواء على بلاده أو على الغرب.

وأشار إلى أن الرأي العام الفرنسي غير مستعد على الإطلاق للترحيب بتوابيت الجنود الذين قتلوا في أوكرانيا.

وأضاف أنه من غير المرجح أن يخاطر حلفاء فرنسا في "الناتو" بدورهم بالاشتباك المباشر مع روسيا حتى لو قُتل مدربون عسكريون.

وذكرت صحيفة "لوموند" في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي يسعى إلى إنشاء تحالف أوروبي لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا. وكتبت الصحيفة: "قد يكون إرسال مدربين فرنسيين وأوروبيين إلى أوكرانيا مسألة أسابيع أو حتى أيام، وفقا لمعلوماتنا، تريد السلطات الفرنسية إنشاء تحالف من الدول المستعدة لتدريب الجنود الأوكرانيين على أراضي أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة: "الخطة هي إرسال عشرات المتخصصين أولا لتحديد احتياجات التدريب، الخطوة الثانية هي إرسال عدة مئات من الأفراد العسكريين".

المصدر: "نوفوستي"

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