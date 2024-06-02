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خمسة توابيت في وسط باريس (صور)

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خمسة توابيت في وسط باريس (صور)
Globallookpress
صورة من الارشيف
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احتجزت الشرطة الفرنسية ثلاثة ناشطين وضعوا 5 توابيت وملصقا كتب عليه "جنود فرنسيون قتلوا في أوكرانيا"، على الرصيف قرب برج إيفل في باريس اليوم الأحد.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن التوابيت كانت مغطاة بالأعلام الفرنسية، واتضح لاحقا أنه كانت بداخلها كميات من الجص. وذكرت الشرطة أن المحتجزين على خلفية تنظيم الفعالية يحملون الجنسيات الألمانية والأوكرانية والبلغارية.

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وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا بتهمة "العنف المتعمد".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيرسل قوات إلى أوكرانيا بناء على طلب من كييف إذا اخترق الجيش الروسي الدفاعات الأوكرانية.

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية حتى مارس الماضي، قضت القوات الروسية على ما لا يقل عن 147 مرتزقا فرنسيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: RT

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