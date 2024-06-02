خمسة توابيت في وسط باريس (صور)

احتجزت الشرطة الفرنسية ثلاثة ناشطين وضعوا 5 توابيت وملصقا كتب عليه "جنود فرنسيون قتلوا في أوكرانيا"، على الرصيف قرب برج إيفل في باريس اليوم الأحد.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن التوابيت كانت مغطاة بالأعلام الفرنسية، واتضح لاحقا أنه كانت بداخلها كميات من الجص. وذكرت الشرطة أن المحتجزين على خلفية تنظيم الفعالية يحملون الجنسيات الألمانية والأوكرانية والبلغارية.

🇨🇵🇺🇦🇷🇺⚡ 5 empty coffins covered with French flags discovered near the Eiffel Tower



Near the Eiffel Tower in Paris, 5 empty coffins covered with French flags and with the words “French soldiers killed in Ukraine” were found, according to Le Parisien newspaper. The police… pic.twitter.com/iJ5ubgtxSc — War Watch (@WarWatchs) June 2, 2024

Paris : cinq cercueils retrouvés au pied de la tour Eiffel, trois hommes en garde à vue

➡️ https://t.co/TfuwqriYKEpic.twitter.com/SuwEFAQHFg — France Bleu (@francebleu) June 2, 2024

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وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا بتهمة "العنف المتعمد".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيرسل قوات إلى أوكرانيا بناء على طلب من كييف إذا اخترق الجيش الروسي الدفاعات الأوكرانية.

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية حتى مارس الماضي، قضت القوات الروسية على ما لا يقل عن 147 مرتزقا فرنسيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: RT