محمد النني يرد على رسالة أرسنال.. بعد الرحيل (فيديو)

حرص نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، على توجيه رسالة وداع للاعبه السابق المصري، محمد النني، الذي تقرر رحيله عن صفوف "الغانرز" هذا الصيف.

ونشر نادي أرسنال، عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو لأبرز أهداف النني مع الفريق، وعلق عليه قائلا: "8 سنوات ونصف لا تصدق، شكرا على كل شيء يا مو".

Eight-and-a-half incredible years 🇪🇬



Thank you for everything, Mo ❤️ pic.twitter.com/26jAF5iTRK — Arsenal (@Arsenal) June 3, 2024

من جانبه، رد محمد النني على رسالة الفريق الإنجليزي، بالقول: "سيظل النادي في قلبي دائما".

You always going to be in my heart Gooners ❤️ https://t.co/5gYa3eQsNU — Mohamed ELNeny (@ElNennY) June 3, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن محمد النني انضم إلى صفوف فريق أرسنال في عام 2016، قادما من نادي بازل السويسري.

وشارك اللاعب المصري، البالغ من العمر 31 عاما، في 161 مباراة مع نادي أرسنال بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وحقق النني برفقة "الغانرز" 3 ألقاب، وهي: بطولة الدرع الخيرية لمرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: "@Arsenal"