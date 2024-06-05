 
مباشر

محمد النني يرد على رسالة أرسنال.. بعد الرحيل (فيديو)

الرياضة

محمد النني يرد على رسالة أرسنال.. بعد الرحيل (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xojp

حرص نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، على توجيه رسالة وداع للاعبه السابق المصري، محمد النني، الذي تقرر رحيله عن صفوف "الغانرز" هذا الصيف.

ونشر نادي أرسنال، عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو لأبرز أهداف النني مع الفريق، وعلق عليه قائلا: "8 سنوات ونصف لا تصدق، شكرا على كل شيء يا مو".

من جانبه، رد محمد النني على رسالة الفريق الإنجليزي، بالقول: "سيظل النادي في قلبي دائما".

إقرأ المزيد
في رسالة صريحة.. كيفن دي بروين يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي
في رسالة صريحة.. كيفن دي بروين يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي
إقرأ المزيد
مبلغ خيالي.. الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي
مبلغ خيالي.. الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي

يذكر أن محمد النني انضم إلى صفوف فريق أرسنال في عام 2016، قادما من نادي بازل السويسري.

وشارك اللاعب المصري، البالغ من العمر 31 عاما، في 161 مباراة مع نادي أرسنال بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وحقق النني برفقة "الغانرز" 3 ألقاب، وهي: بطولة الدرع الخيرية لمرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: "@Arsenal" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا