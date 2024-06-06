لأول مرة.. قرار بقطع الكهرباء عن مدينة مصرية بالكامل

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم في مصر أنها تلقت إخطارا من شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل.



وقالت إن قطع الكهرباء يأتي في ضوء إجراء الصيانة لمحطة محولات مرسى علم، سوف وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مدينة مرسى علم بالكامل وجميع القرى السياحية شمال وجنوب مرسى علم وقرية برنيس.

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ونوهت بأن فصل التيار الكهربائي من الساعة 12 صباحا منتصف ليل الخميس، حتى يوم الجمعة ولحين الانتهاء من أعمال الصيانة ولم يتم تحديد عدد ساعات قطع الكهرباء.

جدير بالذكر أنه تم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر، من خطة لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء لتخفيف الأحمال الكهربائية، منذ بداية تنفيذ الخطة بالكامل على مختلف المحافظات، بهدف تأمين التيار الكهربائي لجميع الفنادق والقرى السياحية والأماكن التابعة لها طوال 24 ساعة.

المصدر: القاهرة 24