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ما حقيقة فيديو "الصفعة" التي تلقاها ترامب من "إيراني كردي"؟

مجتمع

ما حقيقة فيديو
Gettyimages.ru
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انتشر خلال الأيام الماضية مقطع مصور يزعم ناقلوه إنه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يتلقى صفعة من إيراني كردي خلال تجمع انتخابي ما حقيقته.

وفي الفيديو الذي تم تداوله يظهر ترامب على خشبة المسرح وسريعا يمر رجل، قيل إنه إيراني كردي ويقوم بصفعه قبل أن يهرع فريق ترامب الأمني لحمايته. وبينما يظهر واضحا أن الفيديو تم تعديله وليس حقيقا، ادعى أحد ناشريه أن ترامب تلقى صفعة من شاب إيراني كردي، لأن ترامب سخر من امرأة إيرانية كانت ترتدي ثوبا كرديا وهي زوجة ذلك الرجل.

وفي بحث أجرته RT يظهر أن الفيديو يعود إلى مارس 2016، خلال تجمع انتخابي لترامب في ولاية أوهايو.

وحسب شبكة CNN فإن قوات الأمن حاصرت ترامب الذي كان مرشحا جمهوريا يومها، بعد أن هرع أحد المتظاهرين إلى المسرح خلال تجمع حاشد.

كما نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الفيديو وقالت: "شكلت مجموعة من عملاء الخدمة السرية الأمريكية حلقة حماية حول المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب خلال تجمع في أوهايو، لكنهم سمحوا له بعد ذلك بمواصلة خطابه. ولم يكن سبب الضجة على المسرح واضحا".

المصدر: RT

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