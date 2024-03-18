ما حقيقة فيديو "الصفعة" التي تلقاها ترامب من "إيراني كردي"؟

انتشر خلال الأيام الماضية مقطع مصور يزعم ناقلوه إنه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يتلقى صفعة من إيراني كردي خلال تجمع انتخابي ما حقيقته.

وفي الفيديو الذي تم تداوله يظهر ترامب على خشبة المسرح وسريعا يمر رجل، قيل إنه إيراني كردي ويقوم بصفعه قبل أن يهرع فريق ترامب الأمني لحمايته. وبينما يظهر واضحا أن الفيديو تم تعديله وليس حقيقا، ادعى أحد ناشريه أن ترامب تلقى صفعة من شاب إيراني كردي، لأن ترامب سخر من امرأة إيرانية كانت ترتدي ثوبا كرديا وهي زوجة ذلك الرجل.

دونالد ترامب يتلقى خلال خطابه أمس صفعة خلفية قوية من شاب إيراني كردي لن ينساها طيلة حياته القصة هي أنه قبل الخطاب مباشرة سخر دونالد ترامب وسخر من امرأة إيرانية كانت ترتدي ثوبًا كرديًا زوجة ذلك الرجل. الرجل والمرأة كرديان من سنندج في إقليم كردستان إيران ويعيشان في أمريكا… pic.twitter.com/WfbfykdKWP — من مع الله عزيز🙏 (@E0gI8jUJEFmaLtX) March 17, 2024

وفي بحث أجرته RT يظهر أن الفيديو يعود إلى مارس 2016، خلال تجمع انتخابي لترامب في ولاية أوهايو.

وحسب شبكة CNN فإن قوات الأمن حاصرت ترامب الذي كان مرشحا جمهوريا يومها، بعد أن هرع أحد المتظاهرين إلى المسرح خلال تجمع حاشد.

كما نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الفيديو وقالت: "شكلت مجموعة من عملاء الخدمة السرية الأمريكية حلقة حماية حول المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب خلال تجمع في أوهايو، لكنهم سمحوا له بعد ذلك بمواصلة خطابه. ولم يكن سبب الضجة على المسرح واضحا".

المصدر: RT