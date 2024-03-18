ترامب يدعو إلى إنهاء الحرب على غزة

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشددا على "الحاجة إلى السلام".

وردا على سؤال عما سيقوله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة، قال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "عليك أن تنهي الأمر وتفعله بسرعة وتعود إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم... نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".

ورأى أن انتقادات زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإسرائيل كانت بدافع السياسة الداخلية، معتبرا أن الأخير ينظر إلى أين يمكنه الحصول على المزيد من الأصوات، مضيفا: "أعتقد أنه يرى الفلسطينيين ويرى المسيرات، كما تعلمون، إنها كبيرة، ويقول: أريد أن أسير في هذا الاتجاه بدلا من إسرائيل".

وأشار ترامب إلى أن شومر "تخلى عن إسرائيل".

وتعهد ترامب باستعادة السلام في الشرق الأوسط بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا: "سأفعل شيئان، سأعمل من اليوم الأول وقبل تسلم منصبي رسميا، على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. واستعادة السلام في الشرق الأوسط".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب على غزة. ففي الأيام الأولى بعد هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر، انتقد الرئيس السابق نتنياهو لفشله في منعه.

ومنذ بدء الحرب، قال ترامب عدة مرات إنه يشعر بخيبة أمل من نتنياهو لعدم مساعدته في المهمة التي أدت إلى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني. وأعرب عن دعمه لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، لكنه تجنب دعم نتنياهو علنا.

المصدر: axios