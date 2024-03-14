تشاك شومر: نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام وانتخابات جديدة في إسرائيل هي الحل الوحيد

دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ضل طريقه" ويقف عائقا أمام السلام.

وقال شومر اليوم الخميس في خطاب أمام مجلس الشيوخ: "في هذه المرحلة الحرجة، أعتقد أن إجراء انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد فيه الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها"، معتبرا أن "تحالفا يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".

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وأضاف شومر: "نتنياهو ضل طريقه وهو عقبة كبيرة أمام السلام ولقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في مقابلة تلفزيونية إن نتنياهو "يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته للحرب في غزة.

واعتبر بايدن أن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب القطاع سيكون خطا أحمر بالنسبة لنتنياهو.

لكن بايدن قال في المقابلة نفسها إنه لن يتخلى أبدا عن إسرائيل ولن يتوقف عن تزويدها بالسلاح، كما أشار إلى أن من الممكن دائما التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل رمضان، مشددا على أنه لن يتخلى عن ذلك الهدف.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ159، الأربعاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.

المصدر: وكالات+RT