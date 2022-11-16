ممثل أمريكي شهير يواجه 7 تهم اعتداء جنسي إضافية في بريطانيا

أعلن الادعاء البريطاني أنه سيتم توجيه 7 تهم أخرى بالإساءة الجنسية بالبلاد للممثل الأمريكي كيفين سبيسي، كلها على صلة بنفس الضحية، ليرتفع بذلك عدد التهم التي يواجهها بالمملكة إلى 12.

وأفاد الادعاء الملكي في بريطانيا بأن التهم الموجهة لنجم مسلسل "هاوس أوف كاردز"السابق هي 3 اتهامات بالاعتداء غير اللائق، و3 بالاعتداء الجنسي وواحدة بإجبار شخص على الانخراط في نشاط جنسي دون رضا، حيث أن التهم جميعها متعلقة بحوادث وقعت بين 2001 و2004.

وأوضحت رئيسة قسم الجريمة الخاصة روزماري اينسلي، أن الادعاء وافق على توجيه الاتهامات بعد "مراجعة أدلة جمعتها شرطة العاصمة لندن في تحقيقها".

تجدر الإشارة إلى أن محاكمة سبيسي (63 عاما) تبدأ يوم 6 يونيو 2023، وستستمر بين ثلاثة وأربعة أسابيع، وعلى الأرجح ستكون في محكمة اولد بايلي التي تنظر أبرز المحاكمات الجنائية في بريطانيا، في حين يواجه أيضا جلسة محكمة يوم 16 ديسمبر في التهم الجديدة.

وكان سبيسي الحائز على الأوسكار مرتين، قد أقر بعدم ذنبه في تهم اعتدائه جنسيا على ثلاثة رجال بين 2004 و2015 عندما كان مخرجا فنيا في مسرح أولد فيك في لندن.

وخرج سبيسي الذي يقيم بين الولايات المتحدة ولندن، بكفالة، وسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة بعد جلسة أولية في يونيو، إذ توقفت مسيرته العملية فجأة في 2017 بعدما اتهمه الممثل أنتوني راب بالاعتداء عليه في حفل في الثمانينيات، وكان راب مراهقا آنذاك، بينما برأ محلفون في محاكمة مدنية في نيويورك الشهر الماضي، سبيسي، من تلك الاتهامات.

المصدر: "أ ب"