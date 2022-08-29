فتاة أردنية "تنقذ" محل شاورما والدها

في ساعات وجيزة، أثار طلب فتاة أردنية لإنقاذ مطعم والدها الذي تردت أحواله مؤخرا ضجة كبيرة في الأردن، حيث انهالت طلبات الشراء على المطعم الكائن جنوبي العاصمة عمان.

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وفي التفاصيل، ناشدت فتاة أردنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنقاذ مطعم والدها الذي "تردت أحواله مؤخرا"، ما أثار ضجة كبيرة في الأردن ودفع بالكثيرين إلى الشراء منه.

وأعربت الفتاة عبر صفحة المطعم في فيسبوك عن شكرها للأردنيين على التعاطف معها والوقوف إلى جانب والدها في الأزمة التي كان يمر بها.

المصدر: "خبرني"