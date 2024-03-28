 
مباشر

بوتين يصف تجربته في قيادة المروحية (فيديو)

أخبار روسيا

بوتين يصف تجربته في قيادة المروحية (فيديو)
kremlin.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8ts

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى قاعدة تورجوك الجوية في مقاطعة تفير، قيادة الطائرة المروحية بالأمر الصعب.

وأثناء جلوس الرئيس بوتين مع طيار مرافق له في قمرة القيادة لطائرة مروحية تدريبية، قال الطيار له: "أحد الأشخاص المحترمين للغاية قال إن قيادة المروحية أصعب بكثير من أي شيء آخر"، مقتبسا هذا القول عن بوتين.

ورد بوتين مبتسما وهو يرتدي خوذة الطيارين: "نعم الأمر صعب.. لقد جربت ذلك".

وكان بوتين قد قال خلال لقاء مع خريجي مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري في مارس الجاري، إن أصعب شيء بالنسبة له هو قيادة طائرة مروحية.

وخلال زيارته إلى المركز الحكومي للاستخدام القتالي وإعادة تدريب طواقم الطيران التابع لوزارة الدفاع الروسية مدينة تورجوك في مقاطعة تفير، قال ممثل الطيران العسكري للرئيس بوتين إن "الرأس الحربي المعدل لصواريخ الأقحوان التي تحملها المروحيات القتالية الروسية يمزق برج الدبابات الأوكرانية"، مشيرا إلى وجود عدد كبير من مقاطع الفيديو تؤكد ذلك.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا