الدفاع الروسية تستلم مركبات قتال مشاة مدرعة جديدة ومطورة

سلمت شركة "كورغان ماش زافود" (مصنع كورغان لبناء الآلات)، مركبات قتال مشاة مدرعة جديدة ومطورة "بي إم بي – 3"، إلى وزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد.

وقامت "كورغان ماش زافود" بشحن مجموعة أخرى من مركبات قتال المشاة بوتيرة أسرع، كجزء من أمر دفاع الدولة، حيث أبرمت العقود مع وزارة الدفاع الروسية في يونيو، مع تحديد موعد نهائي في نوفمبر لتوريد مركبات "بي إم بي – 3 إس" مطورة، ومركبات من ذات الطراز بعد تنفيذ إصلاح شامل لها.

إجمالا، في النصف الأول من هذا العام، صنعت المؤسسة 95% من المركبات من إجمالي الإنتاج لعام 2022.

وتم تطوير مركبة قتال المشاة "بي إم بي – 3" في النصف الثاني من الثمانينيات في مكتب التصميم الخاص للهندسة الميكانيكية، والشركة المصنعة هي مصنع "كورغان لبناء الآلات" (تعتبر جزءا من مجمعات الصناعات عالية الدقة التابعة لشركة روستيخ الحكومية). وتتسع المركبة لطاقم مكون من ثلاثة أفراد وما يصل إلى سبعة مظليين.

وتتسلح المركبة البرمائية بمدفع من عيار 100 ملم مع القدرة على إطلاق صواريخ موجهة وثلاثة مدافع رشاشة (متحدة المحور واثنتان للأمام) من عيار 7.62 ملم. وتزن المركبة 18.7 أطنان، فيما تبلغ سرعتها على الطريق 70 كم في الساعة. ودخلت الخدمة منذ عام 1987.

وفي نهاية شهر يونيو أيضا، تم شحن الدفعة الأولى من مركبات قتال المشاة المدرعة "بي إم بي – 2" مع تطوير لوحدة القتال "بيريجوك".

وذكرت الشركة المصنعة أنه "حرفيا في غضون بضعة أشهر من هذا العام، أتقن المصنع إصلاح هيكل "بي إم بي – 2"، مع تطوير وحدة القتال بيريجوك. وتم شحن الدفعة الأولى من المنتجات في الأيام الأخيرة من شهر يونيو، قبل شهر من الموعد النهائي للعقد، حيث يجري تسليمها منذ أبريل قبل الموعد المحدد أيضا".

وقال المدير التنفيذي للمصنع بيتر تيوكوف، إن برنامج إنتاج المؤسسة في النصف الثاني من العام يهدف لتصنيع منتجات أكثر بنسبة 30%، مما كانت عليه في الأشهر الستة الماضية.

المصدر: تاس