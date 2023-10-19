مصر تتأهب.. حرب إسرائيل على غزة ورياح التغيير بالشرق الأوسط

حلقة استثنائية من استديو القاهرة ضمن التغطية المتواصلة للحرب على غزة…

ضيف هذه الحلقة الدكتور مصطفى الفقي المفكر القومي المعروف، وهو يحمل تاريخا من العمل السياسي والدبلوماسي الذي وصل فيه لأرفع المناصب، واقترب من الدائرة الضيقة لصنع القرار في عصر الرئيس مبارك الذي كان مستشارا له للمعلومات لسنوات طويلة، وأحد صناديقه السوداء إن جاز التعبير، لكنه مع ذلك احتفظ لنفسه بمساحة من الاستقلال مكنته من التواصل مع الدوائر الثقافية والسياسية في مصر والعالم العربي مع خلفية أكاديمية جعلته واحدا من المفكرين القوميين المعروفين، فكيف يرى المشهد الذي يتشكل على الأرض؟ وكيف سينتهي في وجهة نظرة؟ وما هو تأثيره على موازين القوى في المنطقة؟



