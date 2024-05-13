الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابات خطيرة في صفوفه جراء المعارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عند تكبد قواته إصابات خطيرة جراء العمليات القتالية المستمرة في قطاع غزة.

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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له "إصابة جنديين بجروح خطيرة في جنوب قطاع غزة"، فضلا عن إصابة "3 موظفين متعاقدين مع وزارة الدفاع بجروح منها واحدة خطيرة بجنوب قطاع غزة".

وكانت مراسلة RT أفادت في وقت سابق من اليوم بأن 14 جنديا إسرائيليا أصيبوا في الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، و5 على الحدود الشمالية مع لبنان.

وحسب موقع الجيش الإسرائيلي المخصص لقتلاه، فقد وصلت حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 620 قتيلا، كان آخرهم 4 عناصر قتلوا بتاريخ 10 مايو الحالي.

المصدر: RT