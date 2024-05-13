شكري في اتصال مع بلينكن: عواقب وخيمة ومخاطر جسيمة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ورفح

بحث وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وعواقب العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن تباحثا خلاله بشكل مستفيض في الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وجدد وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة النطاق، مشددا على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية إن شكري أكد لنظيره لبلينكن المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة.

وشدد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وتم الإعراب مجددا عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم.

كما اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة.

المصدر: وزارة الخارجية المصرية