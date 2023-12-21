دعم الجزائر للمصالحة الفلسطينية.. أولوية لوقف حرب إسرائيل

مغامرات تقودها الولايات المتحدة والغرب لتأجيج الصراع في الشرق الأوسط، يقول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع تأكيده سعي موسكو المستمر لوقف القتال في غزة

وانتهاج الحلول السياسة للأزمة الفلسطينية، في وقت تبرز فيه من جديد دعوات حركة فتح لإنهاء الانقسام الفلسطيني واختيار الجزائر منبرا للم شمل دائم.

لمناقشة هذه التطورات نستضيف معنا في هذه الحلقة من استديو الجزائر الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

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