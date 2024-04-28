سبب سحب الدبابات الأميركية لا يعود إلى خطر الدرونات الروسية فحسب. حول ذلك، كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد":

أصبح معروفًا أن القوات المسلحة الأوكرانية سحبت دبابات أبرامز، التي زودتها بها الولايات المتحدة، من خط الجبهة الأمامي. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن أحد أسباب هذا القرار هو زيادة قدرة الطائرات الروسية المسيرة على اكتشاف هذه الدبابات وتدميرها بسرعة.

وفي الصدد، قال العضو المراسل في أكاديمية العلوم العسكرية ألكسندر بارتوش، لـ "فزغياد": "أصبحت الطائرات الروسية المسيرة تشكل تهديدًا خطيرًا لمركبات العدو المدرعة. إذا تحدثنا عن دبابات أبرامز، فإن معظم المشاكل تخلقها لها "لانسيت". نظرًا لأن لانسيت تعمل في ثنائية مع طائرة استطلاع مسيّرة، فإن طائرة الاستطلاع قادرة أولاً على تحديد الهدف، ثم تضرب لانسيت النقطة الضعيفة في الدبابة بالضبط".

لكن، بحسب بارتوش، رغم أن الطائرات الروسية المسيرة هي السبب الرئيس لسحب أبرامز، إلا أن هناك عدة جوانب مهمة أخرى. فالقرار اتُخذ أيضًا بسبب الوضع في ساحة المعركة الذي لا يسير في مصلحة القوات المسلحة الأوكرانية. فقد "بدأت واشنطن تدرك أن الجيش الأوكراني يتعرض للهزيمة، وبالتالي فإن استخدام أبرامز أصبح غير عقلاني. البنتاغون، يخشى ببساطة أن تتسبب لقطات الدبابات الأميركية المحترقة، والتي يقولون إنها محصنة ضد الخطر، في إلحاق ضرر كبير بالمصالح التجارية الأميركية.

ويرى بارتوش احتمالا آخر، فربما تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بإخفاء الدبابات مؤقتًا على أمل أن يتم استخدامها لصد هجوم روسي واسع النطاق.

وهناك سبب ثالث لسحب الدبابات. فمن غير المستبعد أن البنتاغون يحاول تزويدها بنظام حماية أكثر موثوقية ضد الطائرات المسيرة الروسية.

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