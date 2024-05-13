ستولتنبرغ: لا جدوى من إعادة إعمار أوكرانيا من دون تحقيقها النصر

قال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ الاثنين إنه لن يكون هناك أي جدوى من إعادة بناء وإعمار أوكرانيا إذا هُزمت أمام روسيا.

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وأضاف ستولتنبرغ في كلمة ألقاها خلال قمة شباب حلف "الناتو": "فيما يتعلق بإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب يتوجب علينا أولا ضمان تحقيقها للنصر، فبدون النصر لن يكون هنالك ما يمكن استعادته في أوكرانيا الحرة والمستقلة".

وشدد على أن المهمة الرئيسية للحلف في المرحلة الحالية هي توريد الأسلحة إلى كييف على أساس مستدام، مشيرا إلى أن "الناتو" سيساعد أوكرانيا على "استعادة مؤسساتها الدفاعية والأمنية حتى تصبح عضوا في الحلف".

هذا وحذر نائب الأمين العام السابق لحلف "الناتو" ألكسندر فيرشبو والمسؤولان السابقان بمجلس الأمن الأمريكي ريتشارد هوكر وهانز بينينديك في وقت سابق اليوم الولايات المتحدة من عواقب إضعاف دعم أوكرانيا.

وحذروا من أنه في حالة انخفاض المساعدات الغربية ستضطر كييف للموافقة على التفاوض مع روسيا.

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واعتبروا أن حلف "الناتو" سيفقد بدون الإدارة والمساعدة الأمريكية "معظم تفوقه العسكري أمام روسيا" وسيكون من الصعب بالنسبة لأعضائه الحفاظ على وحدة الحلف، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم خطر نشوب صراع بين "الناتو" وروسيا.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

ووصف بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

وتبنت السلطات الروسية إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: نوفوستي