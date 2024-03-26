إسرائيل وحماس على بعد خطوة واحدة من التوصل إلى هدنة

الولايات المتحدة تقنع الدولة اليهودية بالموافقة على التبادل بثمن لا يناسب تل أبيب. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

الهجوم على رفح، آخر مركز سكاني كبير تسيطر عليه حماس في قطاع غزة، قد يتأخر. أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل وافقت على هدنة، خلال عملية تبادل واسعة النطاق للأسرى الفلسطينيين برهائن إسرائيليين. الاتفاق نفسه، لم يُبرم بعد. وإذا كانت المعلومات المتداولة صحيحة، فهذا يعني أن إسرائيل خضعت لضغوط حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة. البيت الأبيض، يعارض بشكل قاطع الهجوم على رفح، الذي سيسقط بنتيجته آلاف القتلى، نظرا للعدد الهائل من اللاجئين في المدينة.

وعلى هذه الخلفية، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يقوم بزيارة للأردن، عن "إجماع متزايد" في العالم على ضرورة الهدنة. وأكد موقفه بالقول: "لقد سمعت في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناهيكم بالعالم الإسلامي، ضرورة أن يقال للإسرائيليين بوضوح: أي غزو بري لرفح قد يعني كارثة إنسانية".

أما الولايات المتحدة فقد أبلغت إسرائيل بذلك علنا. وقالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، في مقابلة مع تلفزيون ABC، يوم الأحد: "خلال المشاورات العديدة (مع السلطات الإسرائيلية)، أوضحنا أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا".

وفي هذا السياق، تصريح بلينكن خلال جولته في الشرق الأوسط مهم. فوفقا له، الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بينما، في الماضي، عارضت واشنطن باستمرار مثل هذه المبادرات.

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