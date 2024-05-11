بوليانسكي: لا أحد يعقد اتفاقات مع الإسرائيليين والأوكرانيين فالجميع يحل المسائل مع رعاتهم الأمريكيين

قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن أحداً الآن لا يسعى للاتفاق مع الإسرائيليين والأوكرانيين، فالجميع يحل المسائل مع رعاتهم الأمريكيين.

وعلق بوليانكسي في قناته على "تيليغرام"، يوم السبت، على ما فعله مندوب إسرائيل الدائم في منظمة الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي مزق ميثاق المنظمة قبل أن تصوت الجمعية العامة على قرار يوسع الحقوق الإجرائية لفلسطين في الأمم المتحدة.

وقال بوليانسكي إن "إردان يواصل التصرف كمشاغب، ومن الواضح أنه يسعى بذلك إلى جذب الاهتمام من داخل القاعة".

وأشار إلى أن "هذا الوضع غير مريح للغاية لقيادة الأمم المتحدة، لأنها تتعامل عادة مع ممثلين دائمين ذوي أخلاق عالية ولديهم ما يكفي من اللباقة والمعرفة لتجنب مثل هذه "العروض" وإبقاء الأمور ضمن إطار المعارك الكلامية، حتى وإن كانت عاطفية للغاية".

كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه لا توجد "لجنة أخلاقيات" في الأمم المتحدة، ولا يوجد أحد على وجه الخصوص لتقديم الشكوى إليه.

وأضاف أنه "على الرغم من أنه يجب على حراس الأمم المتحدة التعامل مع اعتداء محتمل، فقد كانت هناك مثل هذه الحالات (ولكن ليس مع الممثلين الدائمين)، وأنه تم على سبيل المثال، "إخراج السيد إردان نفسه، في سبتمبر، من القاعة عندما بدأ بالصراخ في أثناء خطاب الرئيس الإيراني لمنعه من الكلام".

وقال إن من الواضح في الوقت نفسه أن إردان وسيرغي كيسليتسا غالبا ما يدليان بتصريحات فاضحة لجذب الانتباه ولكسب "نقاط" معينة في مجال "دبلوماسية مكبرات الصوت" التي يمارسها الجزء المتطرف من الجمهور الداخلي وهي في الواقع تأتي بنتائج عكسية وتؤثر سلبا على هيبة بلادهما وعلى استعداد الزملاء للتحدث والاتفاق معهما حول شيء ما.

وأشار بوليانسكي إلى أن الدبلوماسيين يولون اهتماما كبيرا لسمعتهم المهنية، مؤكدا أنه "لهذا السبب لا يتفاوض أحد في الأمم المتحدة مع الإسرائيليين والأوكرانيين الآن، بل يلجأ الجميع إلى "رعاتهم" الأمريكيين، وهم يقومون بالفعل بحل المشكلات مع عملائهم السيئي الأخلاق".

المصدر: نوفوستي