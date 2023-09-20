توقيف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي ورفع صورة لمهسا أميني

أوقف عناصر الأمن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل مغادرة الوفد الإسرائيلي لقاعة الجلسات أثناء كلمة الرئيس الإيراني، رفع المندوب الإسرائيلي صورة للفتاة مهسا أميني التي قتلت على يد الشرطة الإيرانية في 2022، كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن!".

New moral stain for the UN ‼️



When President Raisi of Iran, the “Butcher of Tehran,” began his speech, I waved a picture of Mahsa Amini, the innocent Iranian woman who was brutally murdered by the regime one year ago for not wearing a hijab “properly.”



Meanwhile, outside the UN… pic.twitter.com/ZVq80Zpt9N — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) September 19, 2023

وفور خروجه من القاعة أوقفه عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.

🚨 #BREAKING | United Nations security personnel detain Israeli ambassador Gilad Erdan after he protested against Iranian dictator Ebrahim Raisi.



Erdan denounces that he is detained while Raisi, accused of human rights violations and known as "the butcher of Tehran", is allowed… pic.twitter.com/eO7MSwt4cm — VOZ (@Voz_US) September 19, 2023

وفي بيان نشر في حساب إردان على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، استنكر المندوب الإسرائيلي المجتمع الدولي بسبب توفير المنصة للرئيس الإيراني الذي وصفه إردان بـ "قاتل شرير" و"سفاح طهران".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه "غادر القاعة ليكون من الواضح أن دولة إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الإيراني".

ودعا المجتمع الدولي "لوقف الجنون ومنع القتلة والمعادين للسامية من التحدث أمام الأمم المتحدة".

وتجدر الإشارة إلى أن إيران شهدت قبل أيام احتجاجات في بعض المدن في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الفتاة مهسا أميني التي توفيت متأثرة بالجروح التي أصيبت بها أثناء احتجازها من قبل الشرطة الإيرانية لانتهاك قواعد ارتداء الحجاب.

يذكر أن إبراهيم رئيسي ألقى كلمته في إطار فعاليات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت بنيويورك يوم الثلاثاء. وهاجم رئيسي في كلمته الولايات المتحدة، وحملها مسؤولية عدم الاستقرار في العالم.

المصدر: RT