الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بـ"صب الزيت على النار" في أوكرانيا

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشددا على أن طهران تؤيد تسوية سلمية للنزاع.

وقال رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة الأمريكية تصب الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية. إنه للأسف مخطط طويل الأمد".

كما دعا الرئيس الإيراني إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف أن "هذه العقوبات لم تحقق النتائج المرجوّة منها. لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".

المصدر: "أ ف ب"