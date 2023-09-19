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الرئيس الإيراني يرفع القرآن الكريم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه (فيديو)

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رفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء يوم الثلاثاء، نسخة من القرآن الكريم من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة استنكارا للاعتداءات على المصحف الشريف.

وخلال إلقائه كلمة في سياق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، رفع رئيسي القرآن الكريم، في استنكار واضح للانتهاكات والاعتداءات بحق الإسلام، والتي تشرّعها بعض الدول الأوروبية بحجة حرية الرأي.

وشدد إبراهيم رئيسي على أن الكراهية تجاه الإسلام والفصل الثقافي في المجتمعات الغربية مثل منع الحجاب وتدنيس القرآن لا تستحق المبالاة، مؤكدا أن احترام الأديان يجب أن يتصدر قائمة الأولويات في الأمم المتحدة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، معربين عن إعجابهم بما قام به الرئيس الإيراني.

جدير بالذكر أن عددا من نسخ للقرآن الكريم تعرضت للحرق والإتلاف في السويد والدنمارك على أيدي متطرفين، وسط ردود خجولة من أوروبا.

في حين استنكرت روسيا والدول العربية والإسلامية هذه الأفعال المشينة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إهانة مشاعر المسلمين ومقدساتهم. 

المصدر: RT + "الميادين"

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