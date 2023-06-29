بوتين يثير ضجة باحتضانه القرآن يوم حرقه في عيد الأضحى

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو وصورا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين واحتضانه لنسخة من القرآن التي قدمت له كهدية خلال زيارة له إلى مسجد في داغستان.

وقال الرئيس بوتين خلال زيارته لأحد المساجد في داغستان: "المسلمون هم إخوتنا والقرآن الكريم كتاب مقدس عند المسلمين .. روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة، وهذا الأمر ليس شائعا في جميع البلدان".

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كلمات بوتين تصدرت "تويتر" حيث أشاد النشطاء بموقفه، في وقت يسود فيه الغضب بين المسلمين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

بذكاء شديد استثمر #بوتين في جريمة حرق نسخة من القرءان الكريم اليوم في #السويد



حيث ظهر #بوتين يحتضن القرآن ردا على حرقه، مشددًا أن حرقه جريمة يعاقب عليها القانون في #روسيا ..#السويد_تحرق_القرآن_الكريم#السويد_تحرق_القرآنpic.twitter.com/B5HCnlpAsG — د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) June 28, 2023

بوتين : يحتضن القرآن بعد أن أهدي إليه أثناء زيارته لأحد المساجد في داغستان ، ويعلق : روسيا تكن احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة ، وهذا الأمر ليس شائعًا في جميع البلدان . pic.twitter.com/Om8HzlmPpA — حَدِّ السَّيْف 🇸🇦 (@N_iC8i) June 29, 2023

القيصر الرئيس الروسي #بوتين يحتضن القرآن الكريم تزامناً مع جريمة حرق المصحف الشريف في #لسويد ويقول :

" المسلمين أخوتنا " #مقاطعة_المنتجات_السويدية#تأديب_دولة_السويدpic.twitter.com/ymGixWZ31g — محمد عادل العريفي (@arefi711521485) June 29, 2023

المصدر: RT