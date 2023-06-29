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بوتين يثير ضجة باحتضانه القرآن يوم حرقه في عيد الأضحى

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بوتين يثير ضجة باحتضانه القرآن يوم حرقه في عيد الأضحى
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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو وصورا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين واحتضانه لنسخة من القرآن التي قدمت له كهدية خلال زيارة له إلى مسجد في داغستان.

وقال الرئيس بوتين خلال زيارته لأحد المساجد في داغستان: "المسلمون هم إخوتنا والقرآن الكريم كتاب مقدس عند المسلمين .. روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة، وهذا الأمر ليس شائعا في جميع البلدان".

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كلمات بوتين تصدرت "تويتر" حيث أشاد النشطاء بموقفه، في وقت يسود فيه الغضب بين المسلمين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

المصدر: RT

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