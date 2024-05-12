المسجد الأقصى على موعد مع استفزاز إسرائيلي جديد من نوعه في ذكرى "استقلال إسرائيل" (صورة)

ارتفعت لافتات فوق طريق تل أبيب تدعو المستوطنين لرفع العلم الإسرائيلي في المسجد الأقصى بالتزامن مع حلول عيد الاستقلال الإسرائيلي منتصف الشهر الجاري.

ويصادف "يوم الاستقلال" المذكور الـ14 من شهر أيار ويحتفل فيه الإسرائيليون منذ العام 1948، بعد أن تلا رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل والتي يطلق عليها أيضا اسم "وثيقة الاستقلال"، ووقع عليها برلمانيو البلاد آنذاك.

ويمثل المسجد الأقصى ساحة مواجهات حامية لا تتوقف بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى، الذين يغتنمون الفرصة في أي مناسبة دينية لتنفيذ اقتحامات للأقصى.

المصدر: RT