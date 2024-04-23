أول أيام "الفصح اليهودي".. القدس ثكنة عسكرية ومستوطنون يقتحمون الأقصى (فيديوهات)

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الثلاثاء، في أول أيام عيد "الفصح اليهودي"، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وتقدم الحاخام يهودا غليك، المجموعات الأولى التي اقتحمت الأقصى وضمت 85 مستوطنا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات قامت بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، تخللها تقديم شروحات عن "الهيكل المزعوم" وأداء طقوس تلمودية.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من بينهم عضو كنيست الاحتلال السابق " يهودا غليك" pic.twitter.com/Py2FVmqpgt — athabat network (@AthabatNetwork) April 23, 2024

وفرضت القوات الإسرائيلية تضييقات وتشديدات على وصول الفلسطينيين إلى مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين باحاته.

🛑 قوات الاحتلال تضيَق على #الفلسطينيين في باحات المسجد #الأقصى المبارك تزامناً مع اقتحامات المستوطنين pic.twitter.com/NvL1l5rrxG — Alquds Today القدس اليوم (@AlqudsT) April 23, 2024

ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في الشوارع والطرق المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت الفلسطينيين وفحصت هوياتهم وأغراضهم.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية جميع الطرق والممرات المؤدية للبلدة القديمة في مدينة القدس، وأبواب المسجد الأقصى، في ظل انتشار مكثف لجنود الجيش في أرجاء البلدة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية مغلقة.

#شاهد | قوات الاحتلاال تضيق على المصلين في المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين pic.twitter.com/X3yhuD1T3H — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 23, 2024

ودعت "جماعات الهيكل" إلى اقتحامات واسعة ومحاولة إدخال "قرابين الفصح" إلى المسجد الأقصى احتفالا بـ"الفصح اليهودي" الذي يستمر لمدة أسبوع.

ووجه 15 حاخاما رسالة لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبونهما بضرورة السماح للمستوطنين بذبح "قرابين الفصح" العبري داخل المسجد الأقصى حسب ما تقتضيه شريعة التوراة.

المصدر: "شبكة فلسطين الإخبارية" + RT