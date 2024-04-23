 
مباشر

أول أيام "الفصح اليهودي".. القدس ثكنة عسكرية ومستوطنون يقتحمون الأقصى (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

أول أيام
Gettyimages.ru
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xeqh

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الثلاثاء، في أول أيام عيد "الفصح اليهودي"، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وتقدم الحاخام يهودا غليك، المجموعات الأولى التي اقتحمت الأقصى وضمت 85 مستوطنا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات قامت بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، تخللها تقديم شروحات عن "الهيكل المزعوم" وأداء طقوس تلمودية.

وفرضت القوات الإسرائيلية تضييقات وتشديدات على وصول الفلسطينيين إلى مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين باحاته.

ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في الشوارع والطرق المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت الفلسطينيين وفحصت هوياتهم وأغراضهم.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية جميع الطرق والممرات المؤدية للبلدة القديمة في مدينة القدس، وأبواب المسجد الأقصى، في ظل انتشار مكثف لجنود الجيش في أرجاء البلدة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية مغلقة.

ودعت "جماعات الهيكل" إلى اقتحامات واسعة ومحاولة إدخال "قرابين الفصح" إلى المسجد الأقصى احتفالا بـ"الفصح اليهودي" الذي يستمر لمدة أسبوع.

ووجه 15 حاخاما رسالة لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبونهما بضرورة السماح للمستوطنين بذبح "قرابين الفصح" العبري داخل المسجد الأقصى حسب ما تقتضيه شريعة التوراة.

المصدر: "شبكة فلسطين الإخبارية" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا