ما مدى قدرة إسرائيل على خوض مواجهة طويلة الأمد مع حماس؟

في حربها المستمرة على قطاع غزة قصفت إسرائيل عشرات آلاف الأهداف، ونفذت آلافَ الاقتحامات وقالت إنها قضت على عشرات الآلاف من مقاتلي حماس والفصائل الأخرى،

والنتيجة: تعيد حماس ترتيب صفوفها من أي نقطة ينحسب منها الجيش الإسرائيلي. تبدأ إسرائيلُ اليوم عملية عسكرية جديدةً في جباليا وعدد من المناطق في مدينة غزة لمنع حماس من إعادة بناء قوتها العسكرية، كما تقول. هنا يبرز الهدف الثاني من أهداف الحرب على غزة، "القضاء على حماس". عودة تلِّ أبيب إلى المربع الأول في جباليا وشمال قطاع غزة تعني أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق هذا الهدف. وتعني أيضاً أن اجتياح رفح حتى لو تمَّ، فهو لن يقضي على حماس.. وبالتالي ستدخل إسرائيل حرب استنزاف، اعتادت أن تهزم فيها، في سيناء وفي لبنان وفي غزة أيضاً. فهل ستتمكن إسرائيل من الانتصار في حرب استنزاف طويلة في غزة؟

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