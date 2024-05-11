مصر تحذر إسرائيل.. الجرائم بغزة ستخلق جيلا عربيا غاضبا

الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين ستؤدي إلى خلق جيل غاضب وفاقد للثقة في عدالة القوانين الدولية..

هذا بعض ما جاء على لسان مندوب مصر في الأمم المتحدة في جلسة الأمس التي شهدت موافقة بغالبية الأصوات لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وفي الوقت الذي تتواصل الجهود المصرية للتوصل لاتفاق هدنة لا يبدوا الوصول إليها سهلا، تواصل إسرائيل عملياتها في رفح متجاهلة التحذيرات الدولية ومتحدية الموقف المصري لترفع علمها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. فهل يبدو الموقف المصري متناسبا مع حجم التحديات وما هي الأوراق التي تملكها مصر في مواجهتها؟ أسئلة أطرحها على الكاتب الصحفي الكبير والنائب البرلماني مصطفى بكري.

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