وقوع إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الليلة مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات، ما أسفر عن إصابات الفلسطينيين بالرصاص الحي.

وذكرت مصادر أمنية أن "قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات".

وأضافت المصادر ذاتها أن "قناصة الجيش الإسرائيلي اعتلوا أسطح عدد من المنازل والعمارات".

وأوضحت أن "4 شبان أصيبوا بالرصاص، بعد منتصف الليلة، بينها إصابة وصفت بالخطيرة، في بلدة قباطية جنوب جنين".

وأكد الهلال الأحمر أنه "نقل شابا مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي إلى أحد المستشفيات. كما أصيبت، شابة فلسطينية بالرصاص الحي، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لقرية برقة شمال غرب نابلس".

وأضاف كذلك أن "شابة (31 عاما) أصيبت بالرصاص الحي في الكتف أثناء تواجدها في منزلها، إثر اطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي عشوائيا خلال اقتحماها للقرية، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأفادت مصادر محلية بأن "12 مواطنا قتلوا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في غارة للطائرات الإسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة".

هذا وقال مراسل RT في غزة مساء يوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي شن قصفا عنيفا على رفح جنوب القطاع.

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ودخلت الحرب في غزة يومها الـ173 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، وارتفاع عدد الضحايا، فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، مع مطالبات دولية بتنفيذه.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الفلسطينية