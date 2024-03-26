صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 32414 قتيلا و74787 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32414 شخصا والجرحى إلى74787.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات، ووصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بمقتل 13 فلسطينيا بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو نقيرة شمال رفح، جنوب قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ172 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، وارتفاع عدد الضحايا، فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، مع مطالبات دولية بتنفيذه.

المصدر: RT