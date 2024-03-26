مقتل 30 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط مجمع الشفاء

قتل 30 فلسطينيا اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو حصيرة، في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، حيث تدور اشتباكات عنيفة.

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يأتي ذلك، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي نسف مزيد من المنازل في محيط مجمع الشفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته وجهاز الأمن العام "الشاباك" تواصل قتالها الدقيق في منطقة مستشفى الشفاء، حيث تخوض مجموعات القتال التابعة للواء 401 ولواء الناحال وقوات وحدة 13 للكوماندوز البحري بقيادة الفرقة 162 القتال في المنطقة مع "تجنب المساس بالمدنيين، والمرضى وأفراد الطواقم الطبية والأجهزة الطبية"، وفق تعبير البيان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "مقاتليه اشتبكوا على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، مع عدد من المخربين في منطقة المستشفى، وقضوا عليهم وعثروا على وسائل قتالية".

وأفاد مراسلنا في هذا السياق، أن "آليات الجيش الإسرائيلي توغلت عند أطراف مخيم الشاطئ آتية من جهة مجمع الشفاء الطبي، وحاصرت منزلا في المنطقة ونادت عبر مكبرات الصوت على عدد من الشبان لتسليم أنفسهم".

وكانت مصادر طبية تحدث اليوم عن مقتل 9 فلسطينيين غرقا وفقدان 5 آخرين في بحر غزة أثناء محاولة الحصول على مساعدات ألقيت من الجو، في وقت ارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا يؤوي نازحين شمال رفح إلى 18 بينهم 9 أطفال.

المصدر: RT + وكالات