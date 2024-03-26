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مقتل 13 فلسطينيا بغارة إسرائيلية على منزل شمال رفح

أخبار العالم العربي

مقتل 13 فلسطينيا بغارة إسرائيلية على منزل شمال رفح
Globallookpress
آثار الدمار في جنوب قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية، 24 مارس 2024
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بمقتل 13 فلسطينيا بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو نقيرة شمال رفح، جنوب قطاع غزة.

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وأكدت أنه تم التعرف على عدد من ضحايا القصف الإسرائيلي على المنزل، وهم: 

1. الطفل هشام ياسين عبد اللطيف
2. ⁠الطفلة أسيل ياسين عبد اللطيف
3. ⁠الطفلة شام رزق
4. محمود سعيد شبير
5. ⁠علا إحسان سكيك

فيما بقي 8 ضحايا آخرين مجهولي الهوية حتى اللحظة.

ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

في غضون ذلك، تعرض منزل لعائلة الحميدي في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي وسط القطاع للقصف الإسرائيلي فجر اليوم، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

المصدر: RT

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