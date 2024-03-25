صافرات الإنذار تدوي 4 مرات خلال يوم في سديروت ونير عام ونتيف هعسراه في غلاف غزة (فيديو)

أعلن المتحدث باسم بلدية سديروت أن صافرات الإنذار تدوي في سديروت بعد إطلاق 3 صواريخ باتجاه المدينة.

وقال المتحدث إنه تم اعتراض صاروخين فوق المدينة، واعتراض صاروخ ثالث فوق مستوطنة مجاورة.

كما دوت صافرات الإنذار في نير عام ونتيف هعسراه، وحتى هذه اللحظة، لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

كما أفاد مراسل RT بأن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ172 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

المصدر: RT