مراسل RT: قصف إسرائيلي عنيف ومتواصل على رفح جنوب قطاع غزة

قال مراسل RT في غزة مساء يوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي شن قصفا عنيفا على رفح جنوب القطاع.

وذكر المراسل أن القصف الإسرائيلي متواصل واستهدف جنوب وشرق رفح (على الحدود المصرية).

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وأكد مراسنا أنه تم تدمير عدة منازل، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية هددت بقصف منازل أخرى وإخلائها.

وأشار أيضا إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت يوم الثلاثاء بمقتل 13 فلسطينيا بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو نقيرة شمال رفح، جنوب قطاع غزة.

وأكدت أنه تم التعرف على عدد من ضحايا القصف الإسرائيلي على المنزل، وهم الطفل هشام ياسين عبد اللطيف، و⁠الطفلة أسيل ياسين عبد اللطيف، و⁠الطفلة شام رزق، ومحمود سعيد شبير، وعلا إحسان سكيك، فيما بقي 8 ضحايا آخرين مجهولي الهوية حتى اللحظة.

ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

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وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر من شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح، مؤكدا أن العملية ستزيد من عزلة تل أبيب على الساحة العالمية كما أنه سيفصل إسرائيل عن تلك الدول التي عملت منذ فترة طويلة كشركاء لها".

وتضغط الولايات المتحدة وهي أبرز داعم لتل أبيب سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب في غزة، على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن اجتياح رفح التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف المليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ172 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، وارتفاع عدد الضحايا، فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، مع مطالبات دولية بتنفيذه.

وفي آخر بيان، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32414 شخصا والجرحى إلى74787.

المصدر: RT + وكالات