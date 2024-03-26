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الخارجية الأمريكية تحذر إسرائيل من تداعيات دولية "خطيرة" حال اجتياحها مدينة رفح

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الخارجية الأمريكية تحذر إسرائيل من تداعيات دولية
Legion-Media
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تعتبر شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح سيزيد من عزلة تل أبيب على الساحة العالمية.

وقال ميلر تعليقا على احتمال بدء عملية عسكرية إسرائيلية في رفح: "نعتبر أن هذا النوع من العمليات سيضر بمصالح الأمن القومي الإسرائيلي ويؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل في العالم. كما أنه سيفصل إسرائيل عن تلك الدول التي عملت منذ فترة طويلة كشركاء لها".

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وتضغط الولايات المتحدة، وهي أبرز داعم لتل أبيب سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب في غزة، على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن اجتياح رفح التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف المليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، أن إسرائيل تعتزم شن حملة عسكرية على مدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن.

ويذكر أن الولايات المتحدة أعدت في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن "يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار" و"يدعم الجهود الدبلوماسية الدولية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار مع ربطه بإطلاق سراح الرهائن المتبقين". ولكنه يخلو من دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري.

المصدر: نوفوستي

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