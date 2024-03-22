نيبينزيا يصف مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة بأنه وثيقة مسيسة

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة بأنه وثيقة مسيسة، موضحا أن الولايات المتحدة تجاهلت المقترحات المقدمة من روسيا ودول أخرى.

وأوضح نيبينزيا أنه "تم تجاهل كل تصريحات موسكو وخطوطها الحمراء مرارا وتكرارا، وكذلك مقترحات عدد من الوفود الأخرى".

وأكد أن هذه كانت "محادثة مع الفراغ، وليست عملا عاديا على وثيقة، ما جعلها مسيسة تماما".

هذا واستخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة.

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وأشار إلى أن هناك مشروع قرار آخر أعده عدد من الأعضاء غير الدائمين تم عرضه على المجلس. وعبر عن قناعته بإمكانية اعتماد هذه الوثيقة، لأنها تدعو بوضوح إلى "وقف إطلاق النار"، وكذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

من جانبه وصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها "خداع أمريكي مألوف".

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وقطر ومصر تقترب من تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، إلى أن إسرائيل نظرت بشكل سلبي إلى اقتراح الحركة بشأن الهدنة في قطاع غزة، الذي قدمته في 14 مارس.

المصدر: RT