الجيش الإسرائيلي: 31 جنديا أصيبوا خلال اليومين الماضيين في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال اليومين الماضيين، فيما بلغ عدد جرحاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر 3130، بينهم 490 حالة خطرة.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن 31 عنصرا في صفوفه أصيبوا في المعارك في القطاع، خلال الساعات الـ48 الماضية، وأن عدد مصابيه منذ بداية الحرب بلغ 3130، بينهم 1509 مصابين منذ بداية المناورة في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن من بين عدد المصابين الإجمالي هناك 490 حالة صعبة، و831 حالة متوسطة.

وأعلن أن عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر بلغ 596، بينهم 252 عنصرا وضابطا قتلوا منذ بدء المناورة البرية.

وأقر الجيش الإسرائيلي أن هناك 39 عنصرا قتلوا بالخطأ نتيجة حوادث العمليات في قطاع غزة.

المصدر: RT