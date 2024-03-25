غالانت لساليفان: نتائج الحرب على "حماس" ستؤثر على المنطقة لعقود قادمة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت خلال زيارته للولايات المتحدة أن نتائج حرب إسرائيل ضد حركة "حماس" ستؤثر على المنطقة لفترة العقود القادمة.

وجاء في بيان، صادر عن مكتب غالانت في أعقاب لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، في البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن الجانبين ناقشا "الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" الإرهابية في غزة، "حسب وصفه" بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لضمان تدمير قدرات "حماس" الإدارية والعسكرية.

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وأشار البيان إلى أن اللقاء عقد على انفراد لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأضاف أن غالانت شدد خلال اللقاء على أن "نتائج الحرب ستؤثر على المنطقة لعقود قادمة، وستكون بمثابة إشارة للأعداء المشتركين لكلا البلدين".

المصدر: RT