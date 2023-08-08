مركز المصالحة الروسي: مسيرة أمريكية اقتربت بشكل خطير من مقاتلة روسية فوق سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن حالة اقتراب خطير لطائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 من مقاتلة روسية من نوع "سو-34" في أجواء سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه "في محيط مدينة عين عيسى، يوم 8 أغسطس عند الساعة 7:03، تم رصد اقتراب خطير لطائرة مسيرة من نوع MQ-9 تابعة للتحالف من طائرة "سو-34" للقوات الجوية الفضائية الروسية"، مضيفا أن الاقتراب كان لمسافة أقل من 100 متر.

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وأشار كوليت إلى أن تحليق الطائرة المسيرة للتحالف لم يتم الاتفاق عليه ضمن آلية تفادي الصدام، مؤكدا الاصطدام لم يحدث "بفضل مهارة الطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب".

وأضاف أنه تم رصد 10 انتهاكات لبروتوكولات تجنب الصدام من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، خلال اليوم الأخير.

المصدر: نوفوستي