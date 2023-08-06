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الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل حوادث مع الطائرات الأمريكية في سوريا

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الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل حوادث مع الطائرات الأمريكية في سوريا
U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton Elliott
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صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، بأن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خرقت بروتوكولات تفادي التصادم 16 مرة يوم أمس.

وقال كوليت: "في منطقة التنف، تم تسجيل 16 انتهاكا في يوم واحد من قبل ثلاث مقاتلات "إف-16" وأربع مقاتلات "إف-35"، وطائرتين جويتين متعددتي الأغراض بدون طيار، من طراز MQ-1C لقوات التحالف".

وأضاف أن المركز سجل يوم الجمعة، بالقرب من قرية الرقة، اقترابا خطيرا بين طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 للتحالف وطائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، حيث وصل إلى أقل من 500 متر في الجو.

وفي اليوم نفسه، سُجل اقتراب خطير لثلاث طائرات مسيرة من طراز MQ-9 تابعة للتحالف مع طائرات "سو-35" تابعة للقوات الروسية بأقل من 100 متر في الجو، وذلك في منطقة بلدة الدانة بمحافظة إدلب. 

وأكد المتحدث أن التحالف قام نهار اليوم بـ14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم المؤرخة في 9 ديسمبر 2019، حيث تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وأشار ممثل مركز المصالحة إلى أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية، واتخذوا التدابير اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بمركبة التحالف الجوية المسيرة.

المصدر: تاس

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