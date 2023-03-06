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تبون يكرم بعثة الإنقاذ المشاركة بأعمال الإنقاذ في سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

تبون يكرم بعثة الإنقاذ المشاركة بأعمال الإنقاذ في سوريا وتركيا
AFP
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كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أفراد الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الموفدين إلى سوريا وتركيا، للمشاركة في أعمال الإنقاذ عقب الزلزال المدمر.

ومنح تبون، خلال احتفالية لتكريم البعثة بقصر المؤتمرات في العاصمة، وسام الاستحقاق الوطني برتبة "عشير" لأفراد بعثة الإنقاذ الجزائرية إلى سوريا وتركيا.

وأقام تبون احتفالية تكريمية على شرف البعثة الجزائرية الموفدة إلى جنوب تركيا وشمال سوريا، التي شاركت في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وتضم البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.

المصدر: "النهار"

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