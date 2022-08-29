إثيوبيا تبدي استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

أبدت إثيوبيا استعدادها للتفاوض مع كل من مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.

وقال السفير الإثيوبي لدى السودان، بيتال أميرو، في مؤتمر صحفي، إنه "يمكن حل المشكلات حول السد بطرق أخوية".

وبشأن الملء الثالث لخزان السد، أكد السفير الإثيوبي أنه "تم بنجاح ولم يتضرر السودان ولم تكن هناك تأثيرات سلبية على دولتي المصب" (السودان ومصر).

وأضاف أن "هذا الملء خفف من تأثير الفيضانات في السودان رغم ادعاءات الخرطوم قبل أيام أن سد النهضة سيؤثر سلبا على 20 مليون سوداني".

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يذكر أن الحكومة الإثيوبية أعلنت في 11 من الشهر الجاري، تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.

وكانت مصر قد وجهت خطابا الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق.

المصدر: "سبوتنيك"



