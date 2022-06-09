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مصر.. النقض تؤيد السجن 3 سنوات لمعاون مباحث المقطم بقضية مقتل "عفروتو"

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مصر.. النقض تؤيد السجن 3 سنوات لمعاون مباحث المقطم بقضية مقتل
Globallookpress
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أيدت محكمة النقض حكم السجن 3 سنوات، الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق معاون مباحث المقطم الأسبق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقتل "عفروتو"، عام 2018.

كما قضت المحكمة أيضا وفق مواقع مصرية محلية، بانقضاء الدعوى الجنائية للطاعن الثاني بمضي المدة.

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وكانت جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن 3 سنوات لمعاون المباحث و6 شهور لأمين الشرطة، بتهمة ضرب محمد عبدالحكيم، وشهرته "عفروتو" حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

وجاء القرار، عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذي كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

المصدر: "اليوم السابع"

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