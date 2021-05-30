السفير الأمريكي يبحث مع المنفي الانتخابات الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس السبت في تونس، إجراء الانتخابات الليبية المقبلة في شهر ديسمبر.

كذلك ناقش السفير مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عددا من المسائل الأخرى مثل المصالحة بين الليبيين، وإخراج المقاتلين الأجانب.

هذا وقد أكد المنفي خلال زيارته لتونس أمس السبت، أنه بحث مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، عددا من المسائل، منها التعاون الأمني، في ظل هذه المرحلة التي وصفها بشديدة الخطورة.

1/2 السفير نورلاند في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في تونس يوم السبت: “نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية و المؤسسات الاخرى، والمصالحة، واخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر. #ليبياpic.twitter.com/5SEIZjVUdW — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) May 30, 2021

المصدر: RT