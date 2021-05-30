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السفير الأمريكي يبحث مع المنفي الانتخابات الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية

أخبار العالم العربي

السفير الأمريكي يبحث مع المنفي الانتخابات الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية
Reuters
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
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بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس السبت في تونس، إجراء الانتخابات الليبية المقبلة في شهر ديسمبر.

كذلك ناقش السفير مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عددا من المسائل الأخرى مثل المصالحة بين الليبيين، وإخراج المقاتلين الأجانب.

هذا وقد أكد المنفي خلال زيارته لتونس أمس السبت، أنه بحث مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، عددا من المسائل، منها التعاون الأمني، في ظل هذه المرحلة التي وصفها بشديدة الخطورة.

المصدر: RT

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