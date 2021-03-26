السعودية تلزم العاملين في خدمات الحج بلقاح كورونا

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعميما باشتراط التحصين الإلزامي لكافة العاملين في خدمات الحج والعمرة والمحال التجارية الناشطة في هذا القطاع اعتبارا من رمضان القادم.

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وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على موقع "تويتر": "وزارة الحج والعمرة تصدر تعميما إلى القطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتبارا من 1 رمضان 1442هـ".

وأضاف: "أو وجود نتيجة فحص PCR سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين".

#وزارة_الحج_والعمرة تصدر تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة اشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ ،أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين. #خذ_الخطوةpic.twitter.com/9RRjOgiYlB — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) March 26, 2021

كما قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراط تحصين العاملين في أنشطة الحج والعمرة، والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدءا من 1 رمضان القادم، وذلك حماية للصحة العامة، وتوسعا في أخذ اللقاحات.

المصدر: عكاظ+عاجل