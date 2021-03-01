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السعودية: التطعيم ضد كورونا شرط رئيسي للمشاركة في موسم الحج

أخبار العالم العربي

السعودية: التطعيم ضد كورونا شرط رئيسي للمشاركة في موسم الحج
موسم الحج السابق في السعودية
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وجه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة الاثنين، بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا "كوفيد – 19"، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام 2021".

وأضاف: "يجب تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة".

وتابع: "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج المقبل".

المصدر: "عكاظ"

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