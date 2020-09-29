بارزاني: ندعم خطوات الكاظمي في مواجهة التطورات الأمنية

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن الإقليم ينظر بقلق للتطورات الأمنية في البلاد، ويدعم خطوات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في مواجهة التهديدات.

وقال بارزاني خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني في أربيل، إن "إقليم كردستان ينظر بقلق للتطورات الأمنية في البلاد وهجمات المجاميع المسلحة على البعثات الدبلوماسية".

وأضاف، أنه "مهام البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي في العراق مهمة وضرورية لدعم العراق، ولا بد من حماية أمنهم وسلامتهم".

وأشار بارزاني إلى أن "إقليم كردستان يدعم بالكامل خطوات وإجراءات الكاظمي لمواجهة تلك التهديدات".

المصدر: RT