الكشف عن أدلة جديدة على أن فيروسين شائعين قد يندمجان لإحداث مرض الزهايمر!

أضافت تجربة أُجريت على أدمغة نموذجية المزيد من الأدلة إلى الفرضية القائلة بأن الفيروسات المسؤولة عن جدري الماء والهربس يمكن أن تتحد لإحداث مرض الزهايمر.

وبينما لا يزال هذا الادعاء موضع نقاش حاد، يجادل باحثون في جامعة Tufts وجامعة أكسفورد بأنهم أثبتوا للتو أن وجود فيروسين مترادفين يمكن أن يعزز زيادة البروتينات المسؤولة عن لويحات الدماغ المميزة لمرض ألزهايمر.

وحظي الارتباط المحتمل بين فيروس قرحة البرد والهربس البسيط (HSV-1) ومرض الزهايمر بالفعل بالاهتمام على مر السنين. ولم يتم العثور على الحمض النووي الخاص به بكميات كبيرة في أدمغة كبار السن فحسب، بل إن أولئك الذين لديهم جين مرتبط بمرض الزهايمر يمكن أن يكون لديهم خطر متزايد لتطوير الحالة إذا كان لديهم أيضا HSV-1.

وعلى غرار فيروس الهربس، يمكن لفيروس جدري الماء النطاقي أن يظل كامنا في الخلايا العصبية لسنوات، ويظهر لاحقا في الحياة ليحدث دمارا مثل القوباء المنطقية.

ومن المحتمل أن يؤدي الالتهاب الناتج إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف، ومع ذلك نادرا ما يندلع القوباء المنطقية أكثر من مرة أو مرتين في العمر.

ومع ذلك، هناك أسباب وجيهة للشك في أن الشرطين مرتبطان بطريقة ما. وتشير الدراسات السكانية في تايوان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أن التطعيم ضد عودة ظهور فيروس الحماق النطاقي مثل القوباء المنطقية يقلل من خطر الإصابة بالخرف، على سبيل المثال.

وللحصول على فكرة أفضل عما يمكن أن يحدث، بنى الباحثون بيئة شبيهة بالدماغ داخل إسفنجة على شكل كعكة يبلغ عرضها ستة ملليمترات مصنوعة من بروتين الحرير والكولاجين. وتم ملؤها بالخلايا الجذعية التي نمت إلى خلايا عصبية وظيفية وأنسجة داعمة تسمى الخلايا الدبقية، والتي ساعدت في الحفاظ على الخلايا العصبية حية وبصحة جيدة.

وعندما أصيب أنسجة الدماغ النموذجية بالحماق النطاقي وحده، لم تكن هناك علامات على زيادة في بروتينات الزهايمر المميزة تاو وبيتا أميلويد.

ولكن إذا كانت الخلايا العصبية تحتوي بالفعل على فيروس الهربس البسيط الخامل، فإن التعرض لفيروس الحماق النطاقي أدى إلى إعادة تنشيط فيروس الهربس.

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وأعقب هذا الهجوم مزدوج الشقين زيادة كبيرة في بروتينات تاو وبيتا أميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر، بالإضافة إلى تباطؤ في إشارات الخلايا العصبية.

وتقول المعدة الرئيسية، دانا كيرنز، من هندسة الطب الحيوي بجامعة Tufts: "إنها ضربة واحدة أو اثنتين من فيروسين شائعين جدا وعادة ما تكون غير ضارة، لكن الدراسات المعملية تشير إلى أنه إذا استيقظ التعرض الجديد لفيروس الهربس النطاقي الخامل، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات".

ويمكن أن تتجمع بروتينات بيتا أميلويد في الدماغ على شكل لويحات، وهي مجموعات غير طبيعية من شظايا البروتين التي تعطل الإشارات العصبية. ويعرف تاو بأنه بروتين يحافظ عادة على الأنابيب الدقيقة في خطوط مستقيمة. وفي الأشخاص المصابين بالخرف، يصبح تاو معيبا وتبدأ الأنابيب الدقيقة في الالتواء والتشابك، ما يؤدي إلى تجويع الخلايا من العناصر الغذائية.

وحذر بعض الخبراء غير المشاركين في الدراسة من أن التجربة لا تثبت بشكل قاطع أن هذا التفاعل هو ما يسبب مرض الزهايمر لأن بناء نسيج شبيه بالدماغ خارج جسم الإنسان هو بيئة اصطناعية جدا.

ويجادلون بأن الالتهاب، نتيجة ثانوية للعدوى الفيروسية، وليس الفيروس المحدد نفسه هو الذي يسبب المشكلة، لذلك يمكن أن تكون الفيروسات الأخرى متورطة في المرض.

ويقول باريش مالهوترا، طبيب أعصاب في إمبريال كوليدج لندن: "هذه نتائج معملية ولا تشير بشكل مباشر إلى أن هذه الفيروسات هي السبب الرئيسي لمرض الزهايمر، لكن النتائج مهمة ويجب أن تستمر في تحفيز البحث".

ومن شبه المؤكد أن الدراسات المستقبلية ستكشف عن الأدوار التي تلعبها الفيروسات في سلسلة الأحداث المعقدة التي تؤدي إلى تدهور الأعصاب المسؤولة عن أعراض مرض الزهايمر.

ونشرت هذه الورقة في مجلة مرض الزهايمر.

المصدر: ساينس ألرت