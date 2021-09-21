4 أعراض غريبة لسرطان الرئة يجب أن تكون على دراية بها

من السهل جدا أن تفويت أعراض سرطان الرئة حتى يتطور ويبدأ في الانتشار إلى أماكن أخرى من الجسم.

وفي هذه المرحلة، يصبح السرطان أكثر عدوانية ويصعب علاجه. ومع ذلك، فإن اكتشاف أعراض غير عادية قد يؤدي إلى تشخيص مبكر للمرض.

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ورغم ارتباط معظم حالات سرطان الرئة بالتدخين، يمكن أن يصاب شخص ما بسرطان الرئة حتى لو لم يكن مدخنا من قبل.

ويعد سرطان الرئة نادرا إلى حد ما لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، في حين يتم تشخيص أربع من كل 10 حالات لدى الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

وكما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، يعد التشخيص المبكر أمرا حيويا للحصول على أفضل فرصة للعلاج الناجح والبقاء على قيد الحياة.

ولكن ما هي الأعراض التي يجب البحث عنها؟

لسوء الحظ، لا توجد العديد من الأعراض المنذرة في المراحل المبكرة من سرطان الرئة. ومع ذلك، إذا كان لدى أي شخص أي مخاوف بشأن رئتيه، فيجب أن يتحدث إلى الطبيب العام الذي سيكون قادرا على إجراء الفحوص اللازمة.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة على النحو التالي:

-سعال مستمر

-سعال الدم

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-ضيق التنفس المستمر

-التعب وفقدان الوزن غير المبرر

-وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

ومع ذلك، هناك المزيد من الأعراض التي يجب ألا تتجاهلها أبدا، بينها هذه الأعراض الأربعة الغريبة لسرطان الرئة.

1- انتفاخ الاطراف

تسبب الحالة المعروفة باسم "تعجر الأصابع" تورم أطراف الأصابع. وذلك لأن الأورام في الرئتين يمكن أن تنتج أحيانا مواد كيميائية تتصرف مثل الهرمونات.

وتتمثل إحدى تأثيرات هذه المواد الكيميائية في دفع الدم والسوائل إلى أطراف الأصابع، ما يجعلها تبدو أكثر سمكا وأكبر.

وقد يبدو الجلد بجوار الأظافر أكثر لمعانا أيضا. وهذا ليس عارضا شائعا لسرطان الرئة، ولكن نحو 80% من المصابين بتجعر الأصابع يعانون أيضا من سرطان الرئة.

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2 - آلام الظهر والرقبة

هناك شكل من أشكال سرطان الرئة يسمى "ورم البانكوست" الذي ينمو في الجزء العلوي من الرئة، وينتشر إلى الأضلاع والعمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية.

ونادرا ما يسبب موقع هذا الورم مشاكل في الجهاز التنفسي والتي تعرف بأعراض سرطان الرئة.

وبدلا من ذلك، من المرجح أن يشعر المريض بألم في الظهر والرقبة والكتفين.

3 - سوء التوازن

يمكن لنوع أقل شيوعا من سرطان الرئة، والمعروف باسم سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، إرسال إشارات إلى الجهاز المناعي لمهاجمة الجهاز العصبي.

وإذا تعرض الجهاز العصبي لضرر، فقد يؤثر ذلك على العضلات، ما يجعل من الصعب الحفاظ على الثبات عندما يكون الشخص واقفا أو جالسا.

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4 - مشاكل في البطن

يواجه العديد من المصابين بالسرطان بحالة تسمى فرط كالسيوم الدم، والتي تنتج عن ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

ويمكن أن تسبب هذه المستويات العالية من الكالسيوم آلاما في المعدة وكذلك تجعل المريض يشعر بالغثيان والإمساك.

وقد يعاني المريض أيضا من فقدان الشهية بينما يشعر في الوقت نفسه بالعطش الشديد.

وإذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض، فتأكد من الذهاب إلى طبيبك العام لفحصها. وقد لا تكون هذه الأعراض علامات دقيقة على الإصابة بالسرطان، ولكن من الأفضل دائما توخي الحذر منها.

المصدر: إكسبريس