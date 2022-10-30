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الحوثيون يرفضون إدانة مجلس الأمن لهجوم الضبة

أخبار العالم العربي

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الحوثيون: موقف مجلس الأمن من عمليتنا العسكرية بميناء الضبة تحايل على الحقائق.

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